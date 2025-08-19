פיגוע האבנים כנגד דודסון עמיאל דודסון. בכפוף לזכויות יוצרים

עמיאל דודסון, תושב היישוב שילה, חווה היום (שלישי) פיגוע אבנים יוצא דופן בעת שעבר בכניסה לכפר קוצרה בדרכו ממגדלים.

בתיעוד שהגיע לידי ערוץ 7 נראים שני ילדים בני ארבע בלבד מיידים לעבר רכבו אבנים בעת שעבר ליד הכניסה לכפר קוצרה.

"ראיתי שני ילדים בני שלוש ארבע נמצאים ממש במרכז הנתיב שלי וקצת התפלאתי מה ילדים כל כך קטנים עושים באמצע הכביש מבחינה בטיחותית, לא חשבתי על שום דבר אחר", סיפר דודסון לערוץ 7.

"האטתי ועקפתי אותם וברגע שעקפתי אותם, לילד, היה אבן ביד והוא זרק עליי אותה. הוא פגע בדלת הימנית האחורית, שמעתי את הדפיקה בפח ועצרתי את הרכב מיד".

לדבריו, תחילה לא ידע כיצד להגיב. "האינסטינקט הראשוני שלי היה שאני לא יודע מה לעשות להם, אבל אז הבנתי שכנראה יש מישהו שמכווין אותם כי לא נראה לי מציאות הגיונית שילד בן ארבע יזרוק אבנים על מכוניות. כנראה היה שם איזה מישהו מרחוק שמצלם או משהו כזה".

דודסון הוסיף כי באזור הייתה מוצבת עמדת שמירה של חיילים, אך היא הייתה ריקה. "צעקתי על הילדים אבל הם כאילו לא התייחסו, הם חיכו שאני אגש אליהם. לא התקרבתי אליהם כי לא היה לי יותר מדי מה לעשות שם. עכשיו אני עם נזק בפח. אני לא חושב שכשאני אבוא למשטרה ואגיד להם שילדים בני 4 זרקו עליי אבנים הם יתייחסו אליי ברצינות, חבל על הזמן".