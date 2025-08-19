במערכת הביטחון מגבירים את ההיערכות לקראת שלב התמרון הקרקעי לכיבוש העיר עזה, בהתאם להחלטות הקבינט.

הערב (שלישי) הציג הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר בפני שר הביטחון ישראל כ"ץ תוכנית פעולה מקיפה הכוללת גיוס נוסף של עד 60 אלף חיילי מילואים, מעבר ל-20 אלף שכבר נמצאים בסד"כ.

צווי הגיוס הראשונים צפויים להישלח החל ממחר, אולם בצה"ל מבהירים כי לא מדובר בהקפצות מיידיות. לחיילים יינתן פרק זמן של כשבועיים להתארגנות, במטרה לאפשר היערכות מסודרת ושילוב הדרגתי של הכוחות.

גורם צבאי אמר כי "המטרה היא לשלב את הכוחות באופן מתואם, כדי להבטיח יציבות מבצעית לאורך זמן".

בדיון הביטחוני שנערך הערב השתתפו לצד שר הביטחון גם הרמטכ"ל, סגנו אלוף תמיר ידעי, ראש אגף המבצעים, ראש אמ"ן, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, רח"ט מבצעים, נציגי שב"כ ובכירים נוספים.

כבר אמש נערכו דיונים נוספים בפיקוד הדרום על תוכניות ההשתלטות על הרצועה. על פי התכנון, הכוחות הסדירים יכתרו את העיר עזה באמצעות מספר צירי ביתור, לאחר שכמיליון פלסטינים יתפנו דרומה.

במערכת הביטחון מציינים כי המטרה היא לפנות את כל האוכלוסייה מהצפון לדרום, אולם ניסיון העבר מלמד שהדבר מורכב: גם בשיא התמרון לפני כשנה וחצי נותרו בעיר עזה ובעיירות הסמוכות לה כ-250 אלף פלסטינים.