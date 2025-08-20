225 עולים ועולות חדשים מארה"ב וקנדה נחתו הבוקר (רביעי) בישראל, בטיסה מיוחדת של ארגון "נפש בנפש". זו טיסת הצ'רטר ה-65 שמוציא הארגון בשיתוף משרד העלייה והקליטה, הסוכנות היהודית, קרן קימת לישראל וג'ואיש נשיונל פאנד ארה"ב. בנוסף, בארגון מציינים כי חודש אוגוסט שבר שיא עם 1046 עולים חדשים - הנתון הגבוה ביותר לחודש בודד מאז נוסד הארגון ב-2002.

נוסעי הטיסה מצטרפים למעל ל-2358 יהודים מצפון אמריקה שעלו לישראל מתחילת 2025 וכן, על פי נתוני "נפש בנפש" ומשרד העלייה והקליטה, מאז ה-7 באוקטובר 2023 עלו לישראל מעל ל-7000 עולים חדשים מארה"ב וקנדה.

את העולים ליוו על הטיסה החגיגית שר העלייה והקליטה, אופיר סופר ומייסדי נפש בנפש, הרב יהושע פס וטוני גלברט. עם הגיעם ארצה זכו העולים לקבלת פנים מרגשת בנתב"ג, בה נכחו יו"ר הסוכנות היהודית, אלוף (במיל') דורון אלמוג, ומנכ"ל משרד העלייה והקליטה, אביחי כהנא.

יותר ממחצית מהעולים על המטוס הם ילדים ובני נוער מגילאי כמה חודשים ועד גיל 17. 102 מתוכם צפויים להצטרף למערכת החינוך, עם פתיחת שנת הלימודים הקרובה. בנוסף אליהם, על הטיסה היו גם 45 משפחות, 10 צעירים וצעירות (מעל גיל 18) ו-3 גמלאים. הצעירה מבין העולים היא פעוטה בת 9 חודשים והמבוגר - 72. בין העולים היו 24 רופאים ובעלי מקצועות פרא-רפואיים שיתגברו את מערכת הבריאות, זאת במסגרת התוכנית הלאומית לעליית רופאים.

עוד עולה מניתוח הנתונים כי העולים החדשים, שמצטרפים למאות העולים שכבר הגיעו הקיץ, מגיעים מכל רחבי מדינות ארה"ב ופרובינציות קנדה - ניו יורק, ניו ג'רזי, ג'ורג'יה, אילינוי, מישיגן, מרילנד, אונטריו, פלורידה, פנסילבניה ועוד. הם צפויים להתיישב בעיקר בערים ירושלים, תל אביב-יפו, רעננה, בית שמש, חיפה, קריית גת, זיכרון יעקב ועוד. בין תחומי העיסוק הבולטים שלהם: רפואה, חינוך, עריכת דין, הנהלת חשבונות וסיעוד, כאשר הם צפויים להנות משילוב מהיר בשוק התעסוקה אודות לרפורמה במקצועות הרישוי שהוביל השר אופיר סופר.

במטרה לחסוך בירוקרטיה ולהקל על ההתאקלמות של העולים בימים הראשונים, התקיים הליך קליטה מלא לכלל העולים כבר על המטוס, בסיוע נציגי משרד העלייה והקליטה, רשות ההגירה והאוכלוסין ו"נפש בנפש". העולים מילאו את כל הטפסים הנדרשים וקיבלו במטוס את תעודות העולה ולראשונה אי פעם, קיבלו גם את תעודת הזהות הישראלית מיד עם נחיתתם, מהלך שחסך וקיצר עבורם זמן רב.

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר: "מרגש מאוד להיות בטיסה המיוחדת יחד עם 225 עולים שבחרו לעלות לישראל דווקא עכשיו. אנחנו ממשיכים לראות עוד ועוד עולים חדשים שבוחרים להיות חלק מהסיפור הציוני, בעת שמדינת ישראל מצויה בלחימה קשה והאנטישמיות בעולם נמצאת במגמת עלייה מדאיגה. אנחנו פועלים ללא הפסקה, בצורה מקצועית ובשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה נוספים וארגונים המסייעים לעלייה כמו נפש בנפש, הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית, כדי לסייע לעולים להשתלב בתעסוקה, בדיור ובלימודי עברית".

מייסד-שותף ויו"ר "נפש בנפש", טוני גלברט: "עלייה לישראל בעת הזו מעידה על עומק הקשר של העולים למדינה ולעם היהודי. עשרות הילדים שנמצאים על טיסה זו יצטרפו בקרוב למערכת החינוך ויהיו חלק מדור העתיד של המדינה. העולים מביאים איתם מקצועיות, חזון ותחושת שליחות, במיוחד אלו שמצטרפים למערכת הבריאות ומחזקים את עמוד השדרה החברתי שלנו. זו אינה רק עלייה פרטית, זו תרומה אמיתית לעוצמתה ולחוסנה של מדינת ישראל".

יו"ר הסוכנות היהודית, אלוף (במיל') דורון אלמוג: "כל עולה חדש הוא הבעת אמון מלאת אומץ במדינת ישראל, דווקא ברגעים המורכבים ביותר. לראות ילדים, משפחות, צעירים ומבוגרים שבוחרים לקשור את גורלם בגורל העם היהודי, זו הצהרת שייכות עמוקה, מחזקת ומרוממת. הם בונים איתנו את עתיד החברה הישראלית. עתיד של תקווה, של ערבות הדדית, ושל מחויבות עמוקה. הסוכנות היהודית, יחד עם "נפש בנפש" ומשרד העלייה והקליטה, תמשיך ללוות את העולים גם כאן בביתם במדינת ישראל".

יו"ר קק"ל, יפעת עובדיה-לוסקי: "עוצמה ציונית נמדדת במעשים. העולים שבחרו לקשור את גורלם במדינת ישראל ולהצטרף למפעל הציוני מהווים חלק משמעותי בתשובה הציונית. הגעתם, במיוחד בעת הזו, מהווה הבעת אמון אדירה בחוסנה של החברה הישראלית. קרן קימת לישראל, שחרטה על דגלה את פיתוח הארץ וההתיישבות, גאה להיות שותפה מלאה בקליטתם. כל עולה ועולה הם שורשים חדשים ועמוקים שאנו מעמיקים באדמת המולדת, ודור העתיד המגיע היום ימשיך לבנות, לפתח ולהפריח את ישראל. ברוכים הבאים הביתה".