גורמים ביטחוניים מעריכים כי נכון להבוקר (רביעי) אין התקדמות ממשית בגיבוש עסקה לשחרור החטופים ולכן צה"ל נערך לכיבוש העיר עזה ולהעמקת הלחימה למיגור חמאס.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מקיים בימים האחרונים דיונים אינטנסיביים עם הרמטכ"ל וצמרת הפיקוד על התוכנית לכיבוש עזה ובהמשך השבוע היא תוצג בפני ראש הממשלה.

במערכת הביטחון דנים גם בפרק הזמן שיוקצב לפינוי האוכלוסייה האזרחית - לאור העובדה שבעיר עזה - מתגוררים כמיליון פלסטינים. ההערכות בצבא נעות בין שבועות ספורים של פינוי לבין מהלך שיארך כחודשיים ורק לאחריו ייכנס הצבא באופן עוצמתי לשטח העיר. ההערכה הרווחת היא שהמהלך לכיבוש עזה מתחילתו ועד סופו עתיד לקחת כארבעה חודשים.

אתמול הציג הרמטכ"ל לשר הביטחון גם את הצורך בגיוס מילואים לכיבוש עזה של כ-60 אלף לוחמים, לצד כ-70 אלף שכבר מגוייסים. בסך הכל ישרתו כ-130,000 חיילי מילואים בצה"ל. תאריך הגיוס על צווי המילואים החדשים שיישלחו יהיה לתחילת ספטמבר, כלומר בעוד כשבועיים. בצה"ל נערכים לאפשרות שאחוזי ההתייצבות הפעם יהיו נמוכים לאור שחיקת המילואימניקים.

על פי הערכות הצבא, מרגע היציאה לפעולה ניתן יהיה להגיע לשליטה במרחב תוך כחודשיים, אולם כוחות המילואים יידרשו להישאר לתקופה ממושכת יותר כדי לטהר את האזור ממחבלים ואמצעי לחימה.