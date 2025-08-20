"כמעט אסון" נמנע בחודש שעבר ברצועת עזה בעקבות תקלה במזגן של נגמ"ש נמ"ר.

ב־26 ביולי, בעיצומו של גל חום כבד, התקלקל המזגן בנמ"ר והטמפרטורה בתוכו הגיעה ל־60 מעלות.

הלוחמים פתחו את הפתח העליון כדי להתאוורר, ובתיעוד שפרסם חמאס נראו מחבלים מתקרבים, אחד מהם טיפס על הכלי וניסה להפעיל מטען. בנס, המטען לא התפוצץ. כך דווח הבוקר בעיתון ישראל היום.

קצין בכיר לשעבר הסביר כי מדובר בתופעה חוזרת: "אי אפשר להישאר בפנים, כמו תינוקות ברכב סגור". לדבריו, הלוחמים נאלצים לפתוח את הפתח העליון עקב עומס חום כבד ותקלות תכופות במערכות המיזוג, שמטופלות על ידי חברה אזרחית.

מאז תחילת הלחימה, מערכות מיזוג רבות הוחלפו בשטח על ידי צוותים של חיל הלוגיסטיקה. למרות ניסיונות הצבא לפתור את הבעיה, הלחימה האינטנסיבית ברצועה מביאה לריבוי תקלות.

כוחות גבעתי וגולני פועלים ברצועה בתנאים קשים, והכלים לא תוכננו לעומס כזה. בצה"ל טוענים שאין תקלות נרחבות, אך מודים שהשימוש בכלי רק"ם עם תקלה במיזוג מנוגד להנחיות - אם כי הלוחמים נאלצים לפעמים לבחור בין סיכון בטיחותי להשבתה מבצעית.