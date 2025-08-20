תנועת הרכבות בתל אביב הופסקה מהבוקר (רביעי) ועד ליום שלישי הבא ולא תתאפשר נסיעה רציפה בין צפון הארץ לדרומה. במסגרת השיבושים נסגרה זמנית תחנת תל אביב השלום.

רכבות מדרום יגיעו עד לוד, רכבות מירושלים ומודיעין יסיימו את נסיעתן בתחנת נמל התעופה בן גוריון, ורכבות מצפון יעצרו בתחנת תל אביב סבידור מרכז. קו החוף מהדרום יסיים את נסיעתו בתחנת תל אביב ההגנה.

העבודות, שמעוררות זעם רב בקרב הנוסעים ומתבצעות בשיאו של חודש אוגוסט, נערכות במרכז הרשת הרכבתית, בין תחנות תל אביב ההגנה ותל אביב סבידור מרכז, ויכללו "טיפול ושדרוג של מרכיבי תשתית חיוניים".

בשל השיבושים, רכבת ישראל תפעיל קו אוטובוס חינמי בתדירות של כל חמש דקות בין תחנות תל אביב ההגנה, תל אביב השלום וסבידור מרכז.

ברכבת טענו כי הוחלט לנצל את ההזדמנות על רקע השיבושים בתנועת הרכבות שנגרמו בעקבות תקלת החשמול שהחלה ביום שישי האחרון ולשלב כבר כעת עבודות בטיחות שתוכננו במקור לחודש ספטמבר.

"המהלך נועד למנוע פגיעה כפולה בציבור הנוסעים, גם עתה וגם בעוד מספר שבועות", נמסר מטעם החברה.