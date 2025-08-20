שורד השבי אלי-ה כהן התראיין הלילה (רביעי) לרשת CNN, שם סיפר על הקושי להשתקם כש-20 חטופים חיים נותרו בשבי.

כהן, שהיה ב-7 באוקטובר בפסטיבל הנובה עם בת הזוג זיו עבוד, התחבא מתחת לגופות כשמחבלי חמאס השליכו רימונים לתוך המיגונית שבה ניסו להסתתר. במיגונית היו עוד כ-30 צעירים נוספים.

כהן אומר כי הוא לא מצליח להשתקם. "אני מרגיש אשם כשאני אוכל ומתקלח, ואפילו כשאני הולך לבית החולים - כי אני יודע מה החטופים בשבי מרגישים ברגעים אלה. אני מרגיש את משקל החטופים בשבי על הכתפיים שלי. זו משפחה שאני לא יכול לתת לעצמי לשכוח".

אלי-ה היה 505 ימים בשבי בעזה, כבול מתחת לאדמה במנהרה חשוכה וקטנה יחד עם חטופים נוספים: אור לוי, אלי שרעבי ואלון אהל - איתם חלק פיתה ושעועית משומרת בפחית.

אלי-ה סיפר כי הרגליים שלו היו כבולות בשלשלאות של אופנוע, דבר שהקשה עליו ללכת לשירותים. הוא התקלח פעם בחודשיים ולא צחצח את שיניו במשך שנה.

"במשך שמונה חודשים ישנו על הרצפה, פרקתי את הכתף כל כך הרבה פעמים. היינו חלשים", סיפר. מה שלטענתו עזר לו להישאר חזק הוא הקשר המיוחד שיצר עם החטופים שהוחזק איתם בשבי - ובמיוחד עם הרש גולדברג פולין, איתו נפגש במיגונית המוות, שם אף ראה את הפציעה שגדעה את ידו השמאלית.

אלי-ה היה בטוח שהרש לא שרד את פציעתו, אך חודשיים לאחר מכן התאחד איתו במנהרה שבה הוחזקו לזמן קצר יחד. כהן מיד זיהה אותו לפי ידעו הקטועה והם התחברו על רקע מה שעברו. גולדברג פולין עזר לכהן ללמוד אנגלית אחרי שהוא נתן לו ספר לקרוא.