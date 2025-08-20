באוסטרליה התייחסו הבוקר (רביעי) למכתב ששיגר ראש הממשלה בנימין נתניהו אל מקבילו אנתוני אלבניזי.

שר הפנים טוני בורק אמר: "כוח אינו נמדד בכמות האנשים שאתה יכול לפוצץ או להרעיב. כוח נמדד טוב יותר בדיוק במה שעשה רה"מ אלבניזי, קבלת החלטה שאנו יודעים שישראל לא תחבב - הוא הולך ישירות לבנימין נתניהו".

גם אלבניזי בעצמו הגיב למכתב ואמר: "איני מתייחס לדברים הללו באופן אישי. מה שאני אומר הוא כי יש דאגה בינ"ל הולכת וגוברת בגלל שאנשים רוצים לראות סוף למעגל האלימות. האוסטרלים רוצים שמעגל האלימות ייפסק, והם אינם רוצים שהסכסוך יגיע לפה; זה מאוד ברור וזה היה המענה ממנהיגי הקהילה".

מוקדם יותר החודש אלבניזי הודיע כי אוסטרליה תכיר במדינה פלסטינית בחודש הבא, לפני כיומיים שר הפנים בורק ביטל את הוויזה של חבר הכנסת שמחה רוטמן למדינה.

רוטמן הסביר בריאיון: "קיבלתי הודעה לפני שלוש שעות שהודיעו לי שאיני יכול להיכנס לאוסטרליה. הוזמנתי על ידי הקהילה היהודית, ביקשו שאחזק אותם נוכח אירועים אנטישמים ואנטי ישראליים. בגלל התבטאויות שלי על כך שמדינה פלסטינית מסוכנת למדינת ישראל או שישראל צריכה להשמיד את החמאס, בוטלה הוויזה שלי".

רוטמן הוסיף: "ממשלת אוסטרליה נכנעה לטרור. מה שלמדה ממשלת ישראל, לא להיכנע לטרור, ממשלת אוסטרליה לא למדה עדיין. מדובר פה על עמדה של ממשלת אוסטרליה".