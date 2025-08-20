במשך שנים אני מתריע על מצבו העגום של הצבא ואי יכולתו לנצח אפילו את החמאס, המקורות שלי הם רבים ומגוונים כולל ממפקדים וחיילים המדווחים לי מהשטח בזמן שהם נלחמים.

בחרתי הפעם להביא בפניכם את קולו של רפאל חיון, איש אמיץ ורב פעלים שהציל אנשים רבים, אשר עוקב כבר שנים אחרי החמאס ברצועת עזה ואם היו מקשיבים לו הכל היה נראה אחרת .

רפאל חיון הוא אזרח ישראלי שמוכר בזכות איסוף מודיעין עצמאי, פרטי ובהתנדבות, מגזרת עזה. במשך שנים הוא ניהל מעקב והאזנה לתשדורות חמאס והג'יהאד האסלאמי, והעביר את המידע לגורמי ביטחון בישראל.

פעילותו לפני מלחמת "חרבות ברזל"

חיון החל לאסוף מודיעין מעזה עוד לפני פרוץ המלחמה, ועסק בכך במשך למעלה מעשור. הוא סיפק מידע שהציל חיים ומנע פיגועים, וקיבל על כך תעודות הוקרה מיחידות שונות בצה"ל ובמשטרה.

עם זאת, פעילותו נתקלה גם בקשיים. כחצי שנה לפני הטבח של ה-7 באוקטובר, נשלל ממנו הרישיון להשתמש בציוד האזנה, והוא הוכרח להפקיד אותו במשרד התקשורת. למרות זאת, הוא המשיך לאסוף מודיעין ככל יכולתו.

בספטמבר 2023, כחודש לפני פרוץ המלחמה, שלח חיון התרעה לגורמי צה"ל לפיה חמאס מתאמן על חדירה בו-זמנית לשמונה יישובים בעוטף עזה. על פי עדויות שונות, גורמי ביטחון דחו על הסף את התרחיש הזה בטענה ש"זאת פנטזיה", ולא התייחסו לאזהרותיו.

פעילותו במהלך המלחמה

בבוקר ה-7 באוקטובר, עם פרוץ המתקפה, הפעיל חיון "חמ"ל של איש אחד" מביתו בנתיבות. הוא פעל במהירות כדי ליירט תשדורות של המחבלים, העביר מידע בזמן אמת לגורמי ביטחון והכווין אותם, כולל כוחות יחידת מגלן, למוקדי לחימה בעוטף עזה כמו כפר עזה, נחל עוז, ופסטיבל נובה. על פי הדיווחים, בזכות פעילותו ניצלו חיי אדם רבים.

גם לאחר פרוץ המלחמה, חיון המשיך לאסוף מודיעין ולהתריע מפני פעולות חמאס, בעיקר בנוגע לפעילותם בתת-קרקע ובמנהרות. הוא טען שחמאס משנה את שיטות הפעולה שלו וממשיך להתחזק, והביע חשש מכך שהמצב בשטח אינו כפי שמוצג לציבור.

הפעילות של רפאל חיון עלתה לכותרות והוא אף העיד בפני ועדת החקירה האזרחית על אירועי ה-7 באוקטובר. סיפורו תואר בכלי תקשורת בישראל ובעולם, והוא נתפס כדוגמה למחדל המודיעיני שהוביל למתקפת הפתע.

כאן למעלה אפשר לצפות בראיון לאיילה חסון לאחר שהקבינט החליט לצאת להתקפה על העיר עזה. כל מי שבאמת חפץ לדעת את האמת חייב להקשיב לראיון, ואז גם תבינו אך הדרג המדיני והצבאי משקרים את הציבור לאורך כל הדרך ומציגים מצגות פקטיביות שאין להם שום בסיס וקשר למציאות ברצועת עזה.