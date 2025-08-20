תקרית חריגה ומפחידה אירעה השבוע בטיסת קונדור מספר DE3665, שהמריאה מקורפו שביוון בדרכה לדיסלדורף שבגרמניה.

דקות אחרי ההמראה הבחינו נוסעים ולאחר מכן גם עדי ראייה מהקרקע בלהבות שפרצו מאחד ממנועי המטוס מדגם בואינג 757-300.

הטייסים ניסו תחילה להמשיך במסלול, אולם התקלה החמורה חייבה נחיתת חירום. כ-40 דקות לאחר ההמראה, המטוס נחת בשלום בשדה התעופה בברינדיזי שבדרום איטליה.

על סיפונו היו 273 נוסעים ושמונה אנשי צוות - כולם חולצו ללא פגע.

נוסעים סיפרו לכלי התקשורת כי שמעו רעשים חזקים וראו את הלהבות. אחד מהם אמר כי "כבר שלחנו הודעות פרידה למשפחות". בסרטונים שתועדו מהקרקע ניתן לראות את המנוע הבוער באוויר.

חברת קונדור מסרה לאחר הנחיתה כי הבעיה נגרמה מהפרעה בזרימת האוויר במנוע. מומחים העריכו כי ייתכן שהסיבה לתקלה היא פגיעת ציפורים.