הלכה לעולמה בירושלים הרבנית זהבה גולדה חברוני, אלמנת נשיא ישיבת חברון הרב יצחק זאב חברוני זצ"ל, בת 93 בפטירתה. הרבנית היא אמו של ראש הישיבה, הרב יוסף חברוני. מסע הלוויה יתקיים היום (רביעי) בשעה 13:00, וייצא מישיבת חברון בגבעת מרדכי בירושלים להר הזיתים. הרב יוסף חברוני משמש כראש ישיבה לצד הרב שלמה כץ, הרב דוד כהן והרב משה מרדכי פרבשטין. חתנה הוא הרב אריה ז'ולטי, בנו של הרב בצלאל ז'ולטי ז"ל המכהן כראש כולל בגבעת מרדכי. הרבנית זהבה גולדה נולדה בכ"ט תשרי תרצ"ב לאביה הרב יוסף וינברג ז"ל ולאמה פנינה ע"ה.