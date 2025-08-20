הפשיטה המשטרתית ותפיסת כספי טרור דוברות המשטרה

כוחות משטרה פעלו הלילה (רביעי) במבצע רחב היקף במזרח ירושלים, בשיתוף המטה ללוחמה כלכלית בטרור (מט"ל) במשרד הביטחון.

במסגרת המבצע נאכפו צווי שר הביטחון נגד אסירים ביטחוניים לשעבר שקיבלו כספים מהרשות הפלסטינית בניגוד לחוק, כתמורה על פעולות טרור שביצעו בעבר.

במהלך הפעילות פשטו הכוחות על בתיהם של עשרה אסירים ביטחוניים לשעבר. נתפסו סכומי כסף משמעותיים: 79,978 שקלים במזומן, 59,240 דולרים, 8,946 דינרים ויורו. בנוסף נתפסו ארבעה כלי רכב ואופנוע המיועדים לחילוט בהתאם לצווי שר הביטחון.

המשטרה ציינה כי הכספים והרכוש ניתנו למשפחות האסירים על ידי הרשות הפלסטינית כתגמול על פעולות טרור, וכי הצווים יובילו לחילוטם. בין היעדים לפשיטות היו פעילי טרור שריצו עונשי מאסר בישראל.

במהלך חיפוש באחד הבתים נתפס גם חומר החשוד כסם מסוג חשיש, ותושב העיר העתיקה נעצר לחקירה.

רפ"ק יובל קמיניץ, קמב"ל ימ"ר ירושלים, אמר, "פעילות זו מהווה נדבך חשוב במאבק המתמשך של משטרת ישראל בטרור ובמי שתומכים בו והמסר חד וברור: המאבק בטרור אינו מסתיים במעצר המחבלים, בנטרולם או בהעמדתם לדין אלא נמשך גם במישור הכלכלי, באמצעות פגיעה במשאבים ובמקורות המימון של הטרור ושל משפחות המעורבים בו. נמשיך לפעול בנחישות ובכל האמצעים העומדים לרשותנו ובכללם, החרמת כספים ורכוש המשמשים לתמיכה בטרור מתוך מחויבות מלאה לשמירה על ביטחון המדינה".