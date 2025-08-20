יוסי דגן במפגש עם השר קיש רועי חדי

שר החינוך יואב קיש קיים מפגש מקצועי בנושא החינוך ומפגש מדיני עם ראש מועצת שומרון, יוסי דגן.

בסיום הפגישה העלה דגן בפני השר את נושא הריבונות. שר החינוך התייחס למתקפה הבינלאומית נגד ישראל והצהיר על תמיכתו בריבונות ביהודה ושומרון.

קיש אמר: "אני נמצא פה עם ראש מועצת שומרון חברי יוסי דגן, אמרתי לו בצורה הכי ברורה, אני תומך במהלכים הכי חשובים של ריבונות והסדרת ההתיישבות. זו אמירה ברורה חשובה שמדינת ישראל חייבת, לאור המתקפה הבינלאומית שמובילים מקרון ואחרים, לצאת ולומר: אנחנו מובילים לריבונות ביהודה ושומרון".

דגן הודה לשר על תמיכתו ואמר: "אני מודה לך על התמיכה בהתיישבות ביהודה ושומרון, וגם על העזרה שלך בתחום החינוך לשומרון, כמו שאתה עוזר לכל מקום במדינת ישראל. אנחנו עומדים מול אויב ברברי שקם להכחידנו, ותשובתנו לשבעה באוקטובר, לניסיונות להשמיד את מדינת ישראל, לצביעות של מקרון שמנסה להביא מדינת טרור בלב הארץ ביהודה ושומרון - תשובתנו היא ריבונות".

"נעשה אותה יחד בעזרת ה', ריבונות זה צדק היסטורי, וגם חגורת מגן למדינת ישראל, ומה שיציל כאן את תל אביב מ-7.10 נוסף".