ביצוע חדש לפיוט "שבחי ירושלים" בביצועה של הזמרת נרקיס רואה אור במסגרת פרויקט המחווה ללהקת צלילי הכרם.

הפיוט נכנס לראשונה לרפרטואר של צלילי הכרם בשנת 1985, אז מצא דקלון סקיצה ישנה בביתו של אביהו מדינה והציע להקליטו. מאז הפך "שבחי ירושלים" לאחד השירים המזוהים עם ההרכב.

נרקיס סיפרה על הבחירה בביצוע, "כשפנו אליי לקחת חלק במחווה לדקלון ולצלילי הכרם, לא היססתי לרגע. זו מוזיקה שגדלתי עליה, שנטועה בי עמוק. לבחור ב‘שבחי ירושלים‘ היה בשבילי לחזור הביתה - ולהביא איתי גם את הקול הנשי, את הנשמה שלי לתוך הפיוט הזה".

הפרויקט, שייצא לקראת החגים, כולל גרסאות חדשות לשורה של קלאסיקות של צלילי הכרם בביצוע אמנים שונים, בהם יהודית רביץ, אהוד בנאי, גידי גוב וחווה אלברשטיין.