תושבי הרובע היהודי מתארים בשיחה עם ערוץ 7 מציאות קשה בשעות הערב עם פתיחת שער יפו לתנועת כלי רכב. לטענתם, החל מהשעה שש בערב, כאשר השער נפתח גם לכלל הציבור ולא רק לבעלי אישורים, נגרמים עומסים חריגים בכניסה לעיר העתיקה.

התושבים מציינים כי רכבים שאינם מורשים נכנסים לעיר, ובכך נוצרים פקקים כבדים המובילים לעיכובים של למעלה מ־40 דקות בכניסה לרובע. כתוצאה מהעומסים, המשטרה נאלצת לסגור את שער יפו, אך לדבריהם הדבר נעשה רק בדיעבד וללא ראייה קדימה.

לדבריהם, כאשר המשטרה מחליטה לסגור את המעבר למורשים בלבד, הפיקוח בשטח כמעט ואינו קיים. "אנשים ללא אישור פשוט חוסמים את הדרך דקות ארוכות ללא שום פיקוח", טוענים התושבים, ומוסיפים כי אין באפשרותם להכניס אורחים, טכנאים או ספקים, משום שהמוקד המשטרתי מפסיק לקבל שיחות משש בערב.

אחד התושבים סיפר כי במוצאי שבת האחרון פנה למשטרה ונענה שהוצבה במקום ניידת. "אמרתי שאני נמצא שם ואין אף אחד, והמוקדנית ענתה לי זה שאתה לא רואה ניידת זה לא אומר שלא קיימת", סיפר. "כל כניסה בשעות הערב הפכה לסיוט".

ממשטרת ישראל נמסר: "יש לפנות לרשות המקומית שהנושא מצוי בתחום אחריותה".

מעיריית ירושלים נמסר: "סגירת שער יפו לתנועה באמצעות מחסום, מבוצעת בהתאם לדרישת משטרת ישראל. על כן, ובהתאם לסיכומים, על משטרת ישראל להעמיד נציג מטעמם בזמנים ששער הכניסה נסגר ומצופה ממשטרת ישראל לעמוד בכך. העירייה תקיים דיאלוג עם משטרת ישראל למציאת פתרון לסוגיה, לטובת תושבי האזור והבאים למתחם".