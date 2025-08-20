חמש התצפיתניות ששרדו את השבי, דניאלה גלבוע, לירי אלבג, נעמה לוי, קרינה ארייב ואגם ברגר, סיימו את שלב השיקום האינטנסיבי בבית החולים בילינסון ועוברות כעת למעקב רפואי מתמשך בקהילה.

במהלך יום הצ'ק אפ הראשון עברו החמש בדיקות רופא, בדיקות דם והערכות בתחומי הפיזיותרפיה, הריפוי בעיסוק, התזונה והדמיות נוספות לפי הצורך.

בהתאם לתוצאות, תיבנה לכל אחת מהן תוכנית טיפולית אישית לטווח ארוך.

בבית החולים שחזרו התצפיתניות את התמונה המרגשת מיום השחרור, אז נפגשו לראשונה לאחר החזרה מהשבי, עם שובה של אגם ששוחררה כמה ימים אחרי חברותיה. גם הפעם נעמדו במעגל והתחבקו.