צעיר בן ה-19 מירושלים נעצר השבוע יחד עם ישראלי נוסף בגרמניה בעוון ניסיון הברחת 50 קילוגרם גת.

השניים, ממשפחות חרדיות, נתפסו במעבר הגבול עם צרפת כשברכב השכור שלהם נמצאה כמות גדולה של עלי הגת.

בעוד שגת חוקי לשימוש בישראל, במדינות אירופה הוא מוגדר כסם מסוכן והעונש על הברחתו יכול להגיע עד עשר שנות מאסר. הצעיר מוחזק כעת בכלא אווטוילר בעיר זארבריקן בתנאים קשים, לטענת משפחתו.

אחיו, פעיל רשת ידוע, סיפר כי לפני חמישה ימים איבד קשר עם אחיו. "ניסיתי ליצור קשר עם אחי אבל הוא לא ענה בטלפון. נעלם כאילו בלעה אותו האדמה", אמר בראיון לאתר החרדי 'בחדרי חרדים'.

לאחר שגילה שאחיו עצור, טס ידידיה לגרמניה אך הבין שאין הרבה מה לעשות בשלב זה.

לטענתו, אחיו מוחזק בבידוד ללא אפשרות קשר, ללא עורך דין וללא זכויות בסיסיות.

בקהילה היהודית בגרמניה מתייחסים לעניין ברצינות ואומרים כי מדובר בתופעה מסוכנת הגורמת לחילול השם. "מדי פעם נעצרים צעירים חרדים עם מזוודות מלאות גת, והעונש יכול להיות מאוד קשה. הרבה פעמים צעירים חרדים נמצאים בבתי כלא באירופה תקופה ארוכה מאוד", מסרו מהקהילה.