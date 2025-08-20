ועדת המשנה להתיישבות של המנהל האזרחי אישרה היום (רביעי) שתי תוכניות משמעותיות להתיישבות ביהודה ושומרון: קידום שכונות E1 במעלה אדומים וקידום יישוב חדש בעשאהל.

תוכנית E1 כוללת כ-3,400 יחידות דיור חדשות, מהלך שמקודם לאחר עשרות שנים של הבטחות שלא מומשו.

במקביל אושרה התקדמות שלב ההפקדה ליישוב עשאהל, הכולל 342 יחידות דיור, מבני ציבור ותשתיות - שלב חיוני בדרך להסדרה מלאה של היישוב.

דבריו של סמוטריץ' במעמד ערוץ 7

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' בירך על ההחלטה ואמר, "היום אנחנו מציבים עובדות היסטוריות בשטח. ב־E1 אנחנו מממשים סוף סוף את מה שהובטח במשך שנים. זהו רגע מכונן להתיישבות, לביטחון ולמדינת ישראל כולה. ובעשאהל אנחנו מתקדמים עוד צעד בהקמת יישוב חדש ומלא - עם מאות יחידות דיור".

עוד הוסיף סמוטריץ', "המדינה הפלסטינית נמחקת מהשולחן לא בסיסמאות אלא במעשים. כל יישוב, כל שכונה, כל יחידת דיור היא מסמר נוסף בארון הרעיון המסוכן הזה. אני קורא לראש הממשלה: הגיע הזמן להשלים את המהלך, להפסיק לדחות, ולהחיל ריבונות ישראלית מלאה ביהודה ושומרון - כאן ועכשיו".