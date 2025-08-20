האי שמול חוף מעגן בכינרת נחשף מחדש בימים האחרונים, עם ירידת מפלס המים עקב הבצורת. האי נמצא במרחק של כ-50 מטר מהחוף, ושיטחו מעל קו המים מתרחב מדי יום.

מפלס הכינרת הנמוך, מוסיף לרדת בכ-1 ס"מ ליום עקב אידוי טבעי ושאיבה. על פי מדידות רשות המים שנערכו השבוע עומד המפלס על 212.625-, גבוה רק ב-37.5 ס"מ מהקו האדום תחתון.

יו"ר איגוד ערים כינרת עידן גרינבאום התייחס למצב ואמר, "האי שהופיע שוב הקיץ, הוא עדות לחורף השחון שהיה, שנת הבצורת הקשה העוברת עלינו, ומחדד את העובדה כי מקורות המים שמזינים את הכינרת הולכים ומדלדלים".

"לצד התקווה והתפילות ששנה הבאה יהיה חורף רווי משקעים, אנו נערכים לפרויקט 'ההזרמה ההפוכה' ומצפים מכל העוסקים בכך שיתגייסו ויקימו במהירות האפשרית את מתקני ההתפלה הנוספים על מנת שבאמצעותם נוכל למלא את הכינרת בעתיד".

מצילומי רחפן שביצע איגוד ערים כינרת עולה כי באי שכבר נגלה מעל קו המים, קיימת צמחייה ואף מקננות בו ציפורים. הפעם האחרונה בה נחשף האי הייתה בשנת 2020, לאחר חמש שנות בצורת רצופות.