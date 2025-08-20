משרד הפנים ברצועת עזה ומנגנון הביטחון הלאומי, המנוהלים בידי חמאס, הזהירו (רביעי) את התושבים מפני העברת פרטים אישיים או תמונות לחברה האמריקנית המופקדת על העברת סיוע הומניטרי.

בהודעה שפורסמה צוין כי החברה האמריקנית פועלת תחת פיקוח ישיר של ישראל, ומטרתה להוות חלופה לארגוני הסיוע הבינלאומיים, ובראשם אונר"א.

לדברי משרד הפנים הפלסטיני, הבקשה לקבל פרטים אישיים ותמונות אינה נועדה למטרה תמימה שעניינה הגשת סיוע, אלא לשם איסוף מודיעין וגיוס תושבים למשימות ביטחוניות עבור ישראל.

עוד טען משרד הפנים של חמאס כי לחברה האמריקנית אין מוניטין טוב, הארגונים הבינלאומיים מסרבים לשתף איתה פעולה, ופעילותה עולה בקנה אחד עם מדיניות "הנדסת ההרעבה" של ישראל.

התושבים נקראו שלא לשתף פעולה עם החברה האמריקנית, והופנתה קריאה לקהילה הבינלאומית ולמוסדות האו"ם שיתערבו מיד ויחדשו את תפקידם של הארגונים ההומניטריים המוסמכים.