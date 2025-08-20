חקירת הביטוח הלאומי והיחידה לפשעים במרחב ציון בפרשת הכדורגלנים נמשכת ותופסת תאוצה.

לאחר שחשיפת הפרשה בחודש מאי הובילה לחקירתם של עשרות שחקנים, התברר כי מעורבים בה גם שופטי כדורגל, מבקרי שופטים ומנהלי קבוצות.

על פי הממצאים, כ-50 שחקנים מליגת העל ומליגות נוספות נחקרו בחשד לקבלת נכויות פיקטיביות. במהלך החקירות הוטחו בפניהם התכתבויות מול עורך דינם, מהן עלה כי חלקם היו מודעים לשיטת השוחד לכאורה שבין עורך הדין והרופא הפוסק.

במסגרת ההתכתבויות נחשפו אמירות בוטות, בהן, "אם לא החרדים והערבים אנחנו נפיל את הביטוח הלאומי", והשחקן משיב "צודק". בהתכתבות אחרת כתב עורך הדין, "עד שלא יהיו לו שלושה בתים שביטוח לאומי שילם עליהם, אני לא עוצר... בעזרת השם, גם אצלך".

כמו כן, התברר כי שלושה מנהלי קבוצות מליגת העל - הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים והפועל חיפה - נחקרו לאחר שהתגלה כי חלק מהכספים הועברו ישירות לקבוצותיהן.

קבוצה נוספת העסיקה אדם שהתחזה לרופא חרף כישלונותיו בבחינות ההסמכה, והוא הנפיק אישורים רפואיים מזויפים תוך שימוש בחותמות של רופאים מוסמכים.

אמיר שהרבני, מנהל אגף החקירות של הביטוח הלאומי, אמר, "בעבודה משותפת עם היחידה לפשעים במרחב ציון, החקירה תפסה תאוצה, החוקרים עבדו לילות כימים כדי לפרוק את כל חומרי המדיה שברשות החשודים, עיבדו את הנתונים והמשיכו לחקור במלוא המרץ. מדובר בחקירה מאוד סבוכה ומורכבת שדורשת הרבה שיתוף פעולה ומשאבים רבים ואין לי ספק שכשהפרטים יחשפו הציבור יבין שמתייחסים לכספים שלו ברצינות גדולה ולא נשקוט עד שכל הכספים יוחזרו כדין".