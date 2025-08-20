מבשר דוויט, לוחם ותלמיד ישיבת ההסדר קרני שומרון, נפצע באורח אנוש בחאן יונס שברצועת עזה מרימון שהושלך אל תוך הטנק בו לחם.

לאחר חודשים של שיקום ממושך, הוא מצא דרך ייחודית להמשיך את דרכו - התנדבות במחנה הקיץ "נופשון" של הישיבה, המיועד לילדים עם צרכים מיוחדים.

דוויט נפגע מרסיסים ומשאיפת עשן שגרמה לפגיעה קשה בריאותיו, ונלחם על חייו במשך שבועיים בהם היה מורדם ומונשם. כיום, כשנה וחצי אחרי הפציעה, הוא עדיין נמצא בתהליך שיקום, ובמקביל חזר ללימודיו בישיבה. בשבוע האחרון הוא בחר להקדיש את זמנו לילדים במחנה, והסביר, "בתור לוחם אתה הכי משמעותי שיש, ואחרי הפציעה לא רק שאיבדת את היכולת לתרום, אתה גם רק מקבל עזרה - מהרופאים, המשפחה ומכל עם ישראל. ההתנדבות ב'נופשון' מחזירה לי את תחושת המשמעות. אני רוצה להמשיך ולתת, ולא רק לקבל."

בין הילדים שמבשר מלווה נמצא רפאל הורביץ, נער עם צרכים מיוחדים. אמו של רפאל סיפרה, "נופשון שומרון הוא לא רק חופשה. הוא תזכורת חשובה - שגם לילדים עם צרכים מיוחדים מגיע ליהנות, לבלות ולהרגיש חלק, וגם להורים מגיע רגע של הקלה במסע המאתגר. זה ביטוי נעלה למושג ערבות הדדית. מבשר בצניעותו לא סיפר לנו מה עבר בלחימה. מדובר בבחור מלא קסם וחיוניות. זכינו בו, ואני בטוחה שהוא עוד יגיע רחוק בעז"ה".

מבשר התגייס לשריון באפריל 2023, שבוע לפני ה-7 באוקטובר. פלוגתו הייתה בין הכוחות הראשונים שחדרו לעזה כבר ביום הרביעי למלחמה. "נכנסנו קילומטר פנימה לחפש גופות של חטופים. ידעתי שאני חלק מכוח חלוץ ואני יורה פגזים. בדיעבד הסתבר שהורדנו עשרות מחבלים. זה היה רגע של סיפוק".

בהתייחסו לאירועי חייו אמר מבשר, "אני מאמין שלכל מה שאדם עובר יש תפקיד. אם עברתי את הפציעה, כנראה שלאלוקים יש תוכנית עבורי. ההבנה הזו נותנת לי כוח, ואני משתדל להתמסר לדרך שהקב"ה מתווה לי."

אלי כהן, מנכ"ל ישיבת ההסדר קרני שומרון ונופשון שומרון, אמר, "כשראיתי את מבשר השבוע הבנתי שאנחנו בדרך הנכונה. כשמו כן הוא - מבשר על הטוב הטהור שיש לנו בעם, על הדרך הנכונה, הערכים והמידות. הוא וחבריו שהגיעו להתנדב השנה במחנה הקיץ, מעוררים השראה גדולה".