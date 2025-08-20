לוחמי חטיבת כפיר חיסלו כעשרה מחבלים דובר צה"ל

גדודי אל-קסאם, הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, מציגים כהישג את המתקפה הכושלת על מוצב של צה"ל בציר מורג שבח'אן יונס בדרום רצועת עזה.

לפחות 18 מחבלים פתחו בירי משולב של נשק קל ונ"ט לעבר הלוחמים במגנן, וחלקם הצליחו לחדור פנימה. הכוח השיב באש וחיסל כעשרה מהמחבלים, ושאר המחבלים נמלטו חזרה למנהרה שממנה הגיעו.

בהודעת גדודי אל-קסאם נמסר כי המחבלים תקפו מספר טנקי מרכבה באמצעות מטעני נפץ ופצצות נגד טנקים (יאסין 105), וכן ביצעו ירי ופצצות ממטול לעבר בתים ששימשו את הכוח הישראלי.

במקביל לפשיטה, חוליה נוספת שיגרה פצצות מרגמה לעבר הזירה, תחילה כדי לעכב הגעת תגבורות ישראליות ובהמשך כדי להבטיח את נסיגת המחבלים בחזרה למנהרות. בהודעת הארגון נמסר כי מחבל אחד פוצץ עצמו במהלך המתקפה, במטרה לגרום לאבדות בקרב הלוחמים.

בצבא מעריכים כי המחבלים הגיחו ממספר פירים סמוכים במקביל. שלושה לוחמי כפיר נפצעו באירוע החריג, בהם אחד באורח קשה ושניים באורח קל. אצל המחבלים נמצא ציוד רב, כולל אלונקות, ובצה"ל מעריכים כי כוונת הפשיטה הייתה לחטוף חיילים. בחודשים האחרונים בוצעו מספר מארבים דומים שנועדו למטרת חטיפת חיילים, אשר הוגדרה כיעד עליון על ידי חמאס.