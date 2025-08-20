ביממה האחרונה מופצת בווטסאפ הודעה ויראלית, המזהירה מנהלי קבוצות מפני אפשרות שבינה מלאכותית תוכל לקרוא הודעות, לחשוף מספרי טלפון ואף לחלץ מידע אישי. ההודעה ממליצה להפעיל בכל קבוצה אפשרות חדשה בשם "פרטיות צ'אט מתקדמת".

המומחה לטכנולוגיה שימושית אשר קרימולובסקי כתב כי מדובר בהפחדה מיותרת, והוסיף, "אין צורך לעשות כלום".

במרכז המידע של Meta הסבירו בעבר כי כלי הבינה המלאכותית קורא רק הודעות שמאזכרות את ‎@Meta AI‎ או הודעות שנבחר לשתף איתו. בחברה ציינו, "הבינה המלאכותית לא יכולה לקרוא הודעות אחרות בצ'אטים האישיים שלכם", והדגישו כי ההודעות ממשיכות להיות מוצפנות מקצה לקצה.

Meta ציינה כי כאשר מופעלת האפשרות החדשה - "הגדרה מתקדמת של פרטיות בצ'אט" - אפשר לחסום אחרים כך שהם לא יוכלו לייצא צ'אטים, להוריד אוטומטית מדיה לטלפון שלהם ולהשתמש בהודעות עבור פיצ'רים של AI. "כך לכל המשתתפים בצ'אט יש ביטחון רב יותר שאף אחד לא יוכל להוציא את מה שנאמר אל מחוץ לצ'אט".

החברה הדגישה כי פרטי חשבון הוואטסאפ אינם מקושרים לפייסבוק, אינסטגרם או שירותי Meta אחרים.

עוד נמסר כי "הבוטים של AI מסוגלים לקרוא את מה שמשתפים איתם, אבל ההודעות האישיות שלכם נשארות מוצפנות מקצה לקצה. רק אנשים בתוך הצ'אט יכולים לקרוא אותן".