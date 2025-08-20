קרב בין צבאים אורי קירשנבאום

שני צבאים נצפו לאחרונה כשהם מתעמתים בתחתית היישוב יצהר שבשומרון. הקרב, שתיעד תושב היישוב אורי קירשנבום, כלל התנגשות קרניים עוצמתית ונמשך דקות ארוכות.

קרבות מסוג זה מתרחשים בעיקר בתקופת הרבייה, כאשר זכרים מתמודדים על שליטה ועל גישה לנקבות. המאבק כולל התנגשות קרניים, דחיפות ולעיתים אף ניסיונות להפיל את היריב.

קירשנבום אמר לערוץ 7 כי "מדובר ברגע נדיר במיוחד, שממחיש את עוצמתו של הטבע הפראי ממש לצד היישוב".

על פי תחקיר של אתר "הקול היהודי", בשנים האחרונות חל זינוק במספרם של הצבאים בישראל, ובייחוד ביהודה ושומרון.

הסיבות לכך כוללות ריבוי חוות חדשות, מיגור תרבות הציד הערבית ודחיקת הבדואים מהמרחב - תהליכים שהביאו לשגשוג מחודש של הצבי הישראלי.