הרשויות בצרפת פתחו בחקירה בעקבות מותו של כוכב הרשת רפאל גראבן בן ה-46, שהתפרסם בשם ז'אן פורמנוב.

גראבן נמצא מת בלילה שבין ראשון לשני בבית בעיירה קונטס הסמוכה לניס. מהפרטים שנמסרו עולה כי מותו אירע במהלך שידור חי שנמשך ימים רבים.

הרשויות המקומיות אישרו כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע, אך בשלב זה לא נמצאו ראיות לחשד פלילי. גופתו של גראבן נבדקת במסגרת נתיחה שלאחר המוות.

גראבן היה מוכר בזכות השתתפותו באתגרים קיצוניים ולעיתים אלימים, אותם ביצע במסגרת שידורים חיים. במהלך החודשים האחרונים דווח על התנהלות בעייתית סביב תוכניו, שנקשרו ללחצים מצד הקהל וביקורת ציבורית על הסיכונים הכרוכים בהם.

שרת הדיגיטל והבינה המלאכותית בצרפת, קלרה שנפאז, התייחסה לפרשה ואמרה, "המקרה ממחיש את הסכנה שבתכנים קיצוניים ברשת. הפלטפורמות מחויבות לשאת באחריות ולאפשר סביבה בטוחה ליוצרים ולצופים". לדבריה, ייבחנו צעדים רגולטוריים נגד הפלטפורמות המעורבות.

נציבת הילדים בצרפת, שרה אל-אחירי, הוסיפה כי האירוע מדגיש את הצורך בהגנה מוגברת על קטינים שנחשפים לשידורים חיים מסוג זה, תוך קריאה להגבלת תכנים אלימים ברשתות החברתיות.