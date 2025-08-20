אחרי כשנתיים של כתיבה ועיבוד, משיק המעבד והיוצר יוחנן בלייך מיני-אלבום ראשון בשם "מקום ליד החלון". מדובר ב-EP שבו כתב, הלחין והפיק את כל השירים בעצמו.

האלבום כולל ארבע רצועות מקוריות ומגוונות, בהן גם שיתופי פעולה עם אמנים נוספים. בלייך בחר לשלב בין סגנונות שונים - מהיפ הופ ורגאיי ועד פופ ומדיטציה.

לדבריו, "אני יוצא עכשיו מהתקופה הקשה בחיי, אבל דווקא ממנה למדתי לפתח סקרנות - לשבת ליד החלון ולראות לאן הדרך תקח אותי. זה תמיד משתלם בסוף".

השיר הפותח, "היה כדאי", כולל שיתוף פעולה עם היוצר רועי לביא שמבצע בו סולו גיטרה. בהמשך מופיע "לחלום עלי", שיר ערש אישי שבלייך כתב לבנו הקטן ובחר לבצע בעצמו.

עוד באלבום ניתן למצוא את "הנהג שלנו" - יצירה בסגנון היפ הופ עם הראפר ריש גלותא, וכן את "מקלחת יער", רצועת מדיטציה בהנחיית בנצי גולדשטיין, מטפל בנשימה מעגלית.