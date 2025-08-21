רס"ב ליאור חיון, מפקד שרשרת הטיפול בחלל ברבנות הצבאית, נושא על כתפיו אחריות כבדה וייחודית: ליווי משפחות הנופלים מרגע ההודעה על האסון ועד אחרי ההלוויה.

בריאיון מיוחד באולפן ערוץ 7 הוא מספר על עוצמת המפגש עם השכול, על הקושי האישי והמשפחתי ועל המסר שהוא מבקש להעביר לעם ישראל.

לדבריו, כל לוויה היא משימה כבדת משקל: "כשאתה מגיע ללוויה ואתה רוצה לעשות למען המשפחה, למען חללי צה"ל, למען הבן או הבת שלהם - אתה חייב להיות חד, ברור, מחבק את המשפחה, ולספר להם את כל האמת על מה שקרה".

חיון מדגיש כי הוא וצוותיו אינם רק מנהלים את הטקסים אלא מלווים את המשפחות בכל פרט קטן: "אנחנו רואים איפה צריך לעזור - בקדיש, בשאלה אם לשבת או לעמוד, בליווי האב לפודיום. אנחנו שם בכל רגע נתון".

העומס הרגשי כבד. "זה קשה, אנחנו בני אדם, הלב שלנו לב בשר. לפעמים יש כמה לוויות ביום, אבל עבור המשפחה זה הבן היחיד שלהם, ושם הם צריכים לקבל את המענה הטוב ביותר. לפעמים אני מוריד דמעה, מנגב וממשיך בטקס".

גם הבית מושפע: "לוקח זמן עד שאתה חוזר לעצמך - וגם אז לא לגמרי, כי יום אחרי יום יש עוד לוויות. אתה מגיע הביתה, מחייך לילדים, מדבר עם האישה כאילו לא קרה דבר. אשתי אומרת לי שאני לא אותו אדם שהייתי לפני השבעה באוקטובר, והיא צודקת".

לדבריו, הרב הצבאי הראשי מקפיד שכל אנשי השרשרת יקבלו ליווי מקצועי: "אני עצמי ברור שעובר טיפול. אין מצב להיות בתוך אירוע טראגי כזה בלי טיפול".

החוויות מהמלחמה שינו את תפיסת חייו: "אנחנו לוקחים פרופורציות. לומדים לאהוב אנשים באשר הם. בהלוויות רואים את הערכים - כולם באו עם מטרה אחת: להגן על העם והארץ. זה מלמד לאהוב גם מי שחושב אחרת".

מעבר לעיסוק היומיומי, גם בבית יש סיבה לדאגה: בנו לוחם שכבר השלים שנתיים רצופות של קרבות. "הלב דופק כשיש אירועים. פעם אחת הוא ענה לי רק אחרי שעה וחצי - שעה וחצי של סיוט".

חיון משתף גם ברגעים מעוררי השראה: "ברגעי הפרידה אנחנו מקבלים מהמשפחות כל כך הרבה אמונה. אב שכול אחד אמר לנו אחרי ההלוויה: 'אני נפרדתי מהבן שלי פעם אחת, אתם עושים את זה יום־יום' - והוא חיזק אותנו".

על חשיבות הזיהוי הוא מציין: "מאז השבעה באוקטובר ועד היום לא הייתה אף תקלה בזיהוי. השאיפה שלנו שכל משפחה תיפרד מהיקר לה - כי זה רגע שלא יחזור". לדבריו, התחושה היא שהחלל מביט מלמעלה ורואה כיצד מטפלים בו.

על עידן הרשתות החברתיות הוא מותח ביקורת: "לפעמים אנשים רוצים להיות הראשונים לדווח, וזה פוגע קשות במשפחות. זה חמור מאוד, חייבים לחשוב על זה שוב".

בסיום דבריו מבקש חיון להעביר מסר: "לא אני זועק - החללים שטיפלנו בהם זועקים לנו אחדות. תאהבו זה את זה. זו צוואת החללים שלנו - אחדות אמיתית, מלב אל לב".