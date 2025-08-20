הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה, זו הפעם ה-13 ברציפות, שלא להוריד את הריבית במשק ולהותיר אותה בשיעור של 4.5%. בשל כך ריבית הפריים תמשיך לעמוד על שיעור גבוה של 6%.

מדובר במהלך חריג מאוד ביחס לעולם, שכן בישראל לא שונה שיעור הריבית במשך שנה וחצי, בעוד בעולם בוצעו הפחתות. עם זאת, על פי ההערכות, צפויה הפחתה בהכרזת הריבית הבאה.

ההחלטה התקבלה חרף העובדה שמדד יולי שפורסם בסוף השבוע הראה האטה בקצב האינפלציה ל־3.1%, שיעור הנמצא רק עשירית האחוז מעל היעד העליון שקבע הבנק. עם זאת, הוועדה המוניטרית ציינה כי לנוכח חוסר הוודאות הנמשך בשל הלחימה, הוחלט בשלב זה שלא להפחית את הריבית.

בנק ישראל ציין כי ההחלטה הנוכחית נועדה לתמוך ביציבות המחירים ובפעילות הכלכלית, ולסייע בצמצום אי הוודאות בשווקים.

עוד נמסר כי תוואי הריבית ייקבע בהתאם להתכנסות האינפלציה ליעדה, המשך היציבות בשווקים הפיננסיים, הפעילות הכלכלית והמדיניות הפיסקלית.