ועדת המינויים אישרה היום (רביעי) את מועמדתה של ד"ר מאיה לוגסי בן חמו, שהוצעה על ידי שר החינוך ויו"ר המל"ג יואב קיש, לתפקיד מנכ"לית המועצה להשכלה גבוהה.

ד"ר לוגסי בן חמו בעלת דוקטורט במדעי החיים מאוניברסיטת בן-גוריון, שם השלימה גם את התארים הראשון והשני במסלולי מצוינות משולבים.

בהודעת משרד החינוך נמסר כי לאורך הקריירה שילבה בין מצוינות אקדמית לניסיון ניהולי בכיר בתעשייה ובמערכת הציבורית, בהם סמנכ"לית ידע תאגידי בתעשייה האווירית וסמנכ"לית מחקר, פיתוח וחדשנות בבית יציב, מיסודה של קרן רש"י.

עוד נמסר כי היא גדלה באשדוד להורים יוצאי מרוקו, ועשתה את דרכה לצמרת ההשכלה הגבוהה באמצעות הצטיינות, השקעה, התמדה ושבירת תקרות זכוכית.

קיש בירך על המינוי ואמר, "מינויה של ד"ר לוגסי בן חמו מהווה לא רק מחויבות למצוינות אקדמית, אלא גם אמירה ערכית על קידום נשים לעמדות מפתח. סיפור חייה, מילדות בפריפריה ועד לצמרת מערכת ההשכלה הגבוהה, הוא השראה לצעירים ולצעירות בכל רחבי הארץ. אני בטוח שהיא תצעיד את המל"ג קדימה ותהפוך את האתגרים שבפנינו להזדמנויות לחיזוק ההשכלה הגבוהה בישראל".