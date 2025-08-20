עו"ד יצחק בם הגיש היום (רביעי), בשם עמותת לביא בקשה לבית המשפט העליון להצטרף כמשיבה, לעתירות העוסקות בהחלטת הממשלה להפסיק את כהונתה של היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה.

בבקשה טענה העמותה כי ניתנה במה רחבה לעותרים שהתנגדו להדחה, ואף ניתנה להם אפשרות לתקן עתירות מוקדמות, אולם לא הושמעה עמדה מסודרת בעד החלטת הממשלה. עוד צוין כי לפי הפסיקה, יש לדחות עתירה מקום שבו הנפגע הישיר, במקרה זה בהרב-מיארה, בחר שלא לעתור. לכן, לדבריהם, יש לאפשר לעמותת לביא להציג טיעונים מנומקים התומכים בהדחה.

לדברי העמותה, "התנהלותה של היועמ"שית פסולה, מצדיקה ומחייבת את הדחתה מן התפקיד". בבקשה הודגש כי דו"ח ועדת שמגר, המהווה מסמך יסוד בנושא, קבע שהיועץ המשפטי לממשלה מחויב לשמש עורך הדין של הממשלה ולקיים עמה יחסי אמון, וכי חילוקי דעות מהותיים מהווים עילה להפסקת כהונתו.

עמותת לביא טענה כי בהרב-מיארה "הוכיחה, וממשיכה להוכיח, שוב ושוב, כי אין היא יכולה לקיים יחסי עבודה תקינים עם ממשלת ישראל". בין היתר ציינה את סירובה לייצג את הממשלה בהליכים שונים, גם במקרים שבהם התקבלה עמדת הממשלה, ואת פרסום הודעות תקשורתיות נגד הממשלה, שלטענת העמותה כללו האשמות שגויות.

עוד טענה העמותה כי לא נפל פגם בהחלטת הממשלה לשנות את אופן הדיון בהדחת היועמ"שית, וכי לא מדובר ב"שינוי כללי המשחק" פסול. בנוסף נטען כי אם ייקבע שנפל פגם בהליך, יש להחיל את דוקטרינת הבטלות היחסית ולהותיר את החלטת ההדחה על כנה, בשל חילוקי דעות מהותיים ומתמשכים שאינם מאפשרים שיתוף פעולה תקין בין היועצת לבין הממשלה.