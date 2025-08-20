שלושה משחקים כבר קיימה נבחרת ישראל בכדורגל במסגרת קמפיין מוקדמות מונדיאל 2026, כאשר פעמיים ניצחה את נבחרת אסטוניה ורשמה הפסד אחד לנבחרת נורבגיה החזקה.

כבר לאחר ההגרלה סומנה נורבגיה כמי שתקשה על הנבחרת הישראלית, אך לא רק על כר הדשא.

בראשות התאחדות הכדורגל הנורבגית נמצאת ליסה קלאבנס שמצויה בקשרים עם יו"ר התאחדות הכדורגל הערבית, המחבל ג'יבריל רג'וב וידועה כשונאת ישראל כשהתבטאה לא פעם כנגד מלחמתה בארגון הטרור חמאס.

לאחר שניסיונתיה לגרום להרחקת ישראל ממפעלים אירופיים כשלה, הודיעה התאחדות הכדורגל הנורבגית כי הכנסותיה ממשחק הכדורגל מול ישראל, בעוד כחודשיים, במסגרת המחזור השביעי של מוקדמות המונדיאל שיתקיים באוסלו בירת נורבגיה, יועברו כתרומה לעזה.

החלטה זו של נורבגיה מצטרפת לעליהום וללחצים הגדולים שמופנים כלפי ישראל ונציגותיה בכדורגל האירופי לאחרונה, כאשר אופ"א בעצמה תפסה צד ותמכה באופן פומבי בעזתים כשהזמינה ילדים עזתיים לחלק מדליות לאלופת הסופר קאפ האירופי פריס סן ז'רמן במשחק בו אישרה שלט הקורא לסיום המלחמה של ישראל.

בתשובה לפניות בנושא מצד התקשורת הזרה, השיבה התאחדות הכדורגל של ישראל כך: "אנחנו לא נוהגים לייעץ להתאחדויות לגבי השימוש בהכנסות ממשחקים, גם אם זה מושג בזכות משחק מול הנבחרת הגאה שלנו, אבל נחרוג ממנהגנו הפעם.

"יהיה נחמד אם חלק מהסכום יופנה כדי לנסות למצוא גינוי של ההתאחדות הנורווגית לטבח ה-7 באוקטובר שגבה חיים של מאות אזרחים וילדים ישראלים, או לפעולה לטובת שחרור 50 חטופים. אנא ודאו שהכסף לא מועבר לארגוני טרור או לצייד לווייתנים", כתבו בהודעתם ראשי התאחדות הכדורגל הישראלית.