קמפיין חמאס הצליח לבלבל גם רבנים בארה"ב. קואליציה בינלאומית המונה יותר מ־80 רבנים אורתודוכסים פרסמה קריאה פומבית למדינת ישראל לפעול באופן מיידי למניעת רעב המוני בעזה ולגנות את "מעשי האלימות של מתנחלים קיצוניים ביהודה ושומרון".

הרבנים הדגישו כי קריאתם נעשית מתוך מחויבות עמוקה למדינת ישראל ותמיכה בעתידה כמדינה יהודית ודמוקרטית. היוזמה הובלה בידי הרב יוסף בלוי, לשעבר נשיא "המזרחי" בצפון אמריקה ומדריך רוחני בישיבה יוניברסיטי.

הרב בלוי הסביר את מניעיו ואמר, "תמיכתי בישראל ובציונות נובעת ממחויבותי ליהדות. נאמנות בלתי ביקורתית מנוגדת לחשבון הנפש שהוא יסוד ביהדות. כאשר הדת משמשת להצדקת פולחן הכוח, היא מעוותת את המוסר הבסיסי".

בין החותמים נמנים ארבעה רבנים ראשיים ובהם הרב מיכאל שודריך, רבה הראשי של פולין, שאמר, "אני אוהב את ישראל - את העם, את הארץ, את האנשים". הרב מיכאל מלכיאור, לשעבר חבר כנסת, קרא, "על ישראל להציף את עזה במזון ותרופות, שזה הדבר הנכון מבחינה יהודית".

הצהרת הרבנים מבהירה כי למרות פשעי חמאס אין בכך כדי לשחרר את ישראל מאחריותה ההומניטרית. לדבריהם, "חטאי חמאס אינם פוטרים את ממשלת ישראל מחובתה לעשות כל מאמץ למנוע רעב המוני". הרב ד"ר יצחק גרינברג הדגיש, "ליבת התורה היא צדק, לא נקמה".

הרבנים התייחסו גם לנעשה ביהודה ושומרון כפי שמתארת התקשורת. "הכעס המוצדק כלפי חמאס התפשט בצורה מסוכנת אצל חלק מהקיצוניים לחשד כלפי כל אוכלוסיית עזה כולל ילדים, המוכתמת כטרוריסטים עתידיים. בינתיים, ביהודה ושומרון (הגדה המערבית), אלימות מתנחלים קיצוניים הביאה לרצח אזרחים ולגירוש תושבים פלסטינים מבתיהם, דבר שמחמיר את חוסר היציבות באזור".

הרב דוד ביגמן, ראש ישיבת מעלה גלבוע ומחותמי המכתב, מסביר בשיחה עם ערוץ 7: "חשוב להדגיש שהמכתב אינו מאשים את ישראל ביצירת המצב אלא דורש שהמדינה תנהג באחראיות כלפי הסבל. אמנם חתמתי כי הסכמתי עם רוח הדברים אך הייתי מודע שחלק מתמונות הזוועה הם בגדר פייק וכן ממדי הסבל אינם ברורים וכן שאנו נלחמים קיום וההתמודדות מאד מורכבת, היה נדמה לי שהניסוח אינו מתעלם ממורכבות המצב".

עוד אמר הרב כי "אני לא שותף עד הסוף להערה של ידיד הרב דוד רוזן. לא שהוא לא צודק וגם לי יש ביקורות על ביבי אבל קל לדבר ומי שלא עושה לא טועה. מטריד אותי מאד שחזרנו לשבלונות של ימין ושמאל והכל נמדד במחנאות שהקונספציות כולן קרסו. מדינת ישראל זקוקה לסיעור מוחות כדי לחזור ולשגשג מול הפונדמנטליזם האיסלמיסיטי ושנאה גואה בעולם".

ביחס לקטע המתייחס למתיישבים קיצונים ביו"ש, הוסיף הרב כי "אני חתמתי על כך אבל בנקודה זו אני מודע למורכבות בשטח ולא הכול כפי שנראה לעין. חתמתי כי הסכמתי עם רוח הדברים ומטבע הדברים אי אפשר להגיע מכגון דא לדיוק מלא".