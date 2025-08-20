לקראת פתיחת שנת הלימודים, משרד החינוך משיק את רפורמת "ישראל ריאלית", מהלך לחיזוק לימודי המדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה תוך הכנסת בינה מלאכותית למערכת החינוך.

מדובר ברפורמה בהשקעה של כ-500 מיליון שקלים שמטרתה להתאים את תוכניות הלימודים לצרכים המודרניים של שוק העבודה, הצבא והאקדמיה.

שר החינוך יואב קיש ציין כי במסגרת הרפורמה, יינתנו יותר שעות לימוד במדעים ומתמטיקה, יוקמו קבוצות הייטק בחטיבות הביניים והחטיבות העליונות, עם דגש על חיזוק הזדמנויות עבור תלמידים בפריפריה, במיוחד לבנות.

תוכנית הרפורמה כוללת פתיחת 380 קבוצות הייטק בחטיבות הביניים והחטיבות העליונות, 65 קבוצות מכינה ללימודי בינה מלאכותית בכיתות ט' והרחבת תחומי הלימוד בבתי הספר היסודיים.

מירב זרביב, סמנכ"לית חדשנות וטכנולוגיה במשרד החינוך, הוסיפה: "'ישראל ריאלית' היא תוכנית פעולה צעד-אחר-צעד: יותר שעות למיומנויות ליבה, מסלולי הייטק ו-AI מוכווני-ביצוע, והכשרות למורים. כך בונים אמון: ביעדים ברורים, במדדים וביישום עקבי".