כך התקדמו כוחות צה"ל במהלך מבצע מרכבות גדעון צילום: דובר צה"ל

צה"ל מסכם את מבצע מרכבות גדעון ומפרסם כי כוחותיו הגיעו לשליטה מבצעית בכ-75% משטח רצועת עזה.

במהלך המבצע, הוקמו צירים מרכזיים לרוחב הרצועה, כדוגמת ציר 'מורג' (המפריד בין חטיבות רפיח וחאן יונס) וציר 'מגן עוז' (המפריד בין חטיבת חאן יונס ממזרח למערב), ששימשו לפגיעה ביכולות של חמאס בשטח.

צה"ל לא הסתפק בכך, ותקף כ-10,000 מטרות טרור, תוך שימוש במאות מטוסי קרב, כלי טיס וכלי שיט של חיל האוויר וחיל הים. בהתקפה המרכזית ביותר ב-13 במאי, תקף צה"ל באן יונס והחיסול המרכזי היה של בכירים בחמאס: מחמד סינוואר, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, ומפקדים בכירים נוספים מהזרוע הצבאית והקומנדו הימי של הארגון.

המחבלים המרכזיים שחוסלו במבצע צילום: דובר צה"ל

בנוסף, חוסלו מאות מחבלים ומפקדים צבאיים ששוחררו מבסיסי חמאס ולקחו חלק בטבח הרצחני ב־7 באוקטובר.

במהלך מבצע 'מרכבות גדעון' פעלו חמש אוגדות מתמרנות במקביל להשגת שליטה מבצעית מעל ומתחת לקרקע ברחבי רצועת עזה.

הפעילות הביאה לפגיעה ביכולות הלחימה והפיקוד של ארגוני הטרור ברצועת עזה וליצירת עומק מבצעי משמעותי שנועד להבטיח ביטחון מתמשך לתושבי מדינת ישראל.

בצה"ל מדגישים כי "ההישגים של כוחות צה"ל במבצע 'מרכבות גדעון' יצרו תנאים מבצעיים מטיבים להעמקת הלחץ על ארגון הטרור חמאס ולפגיעה ביכולותיו האחרונות. הישגים אלה מהווים את הבסיס למהלכים הבאים של צה"ל ברצועת עזה".