הרב ישראל אביחי ותלמידיו בתיקון צילום: באדיבות המצלם

ישיבת המקובלים בית אל בראשות הרב ישראל אביחי הגיעה הלילה (ג') למערת אביי בכפר אבנית. במקום התקיים טקס תיקונים מסורתי, בהמשך למסורת רבת שנים הקשורה למקום.

הרב ישראל אביחי, ראש הישיבה, סיפר לערוץ 7 על התיקון המיוחד, "המצב שלנו הוא לא קל, אנחנו במלחמה ויש קיטוב גדול מאוד בעם ישראל. אנחנו באים בתיקון לגרום לתנועה הגדולה הזו שנקראת גאולת ישראל לקרות, שלא יעצר המהלך האלוקי, צריך הרבה תפילות והרבה תיקונים.

צריך לעשות הרבה דברים, אחד מהם עשינו הלילה. התפללנו גם על ראשי המדינה והמנהיגים, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם שכל טוב לדעת את המשימה ולהבין את גודל השעה, לכבוש את כל ארץ ישראל, בלי בושה, עד דמשק, עד החידקל, עד הפרת, בלי להתבייש. עזה זה כסף קטן".

המערה ידועה במסורת ישראלית עתיקה כמקום קבורתם של אביי ורבא. ערב ראש חודש אלול שנת השל"א, סיפר רבי חיים ויטאל תלמידו הגדול של האר"י הקדוש בספר "שער הגלגולים", כי נשלח על ידי רבו להשתטח על קברו של אביי, שם התפלל במערה. לדבריו, במערה ישנם כוכים רבים, ובכוך שבקרן מזרחית דרומית נמצא מקום קבורתו של אביי.