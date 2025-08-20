שמונה ימים לפני שתחל נבחרת ישראל בכדורסל את דרכה באליפות אירופה בכדורסל, יורובאסקט 2025 בפולין שם תפגוש למשחק הראשון את נבחרת איסלנד, פרסם היום (רביעי) מאמן הנבחרת אריאל בית הלחמי את 12 השחקנים שיעמדו לרשותו באליפות היוקרתית.

אחרי שניפה בשבוע שעבר את נועם יעקוב וגור לביא, היום הודיע בית הלחמי שנאלץ לבחור 12 שחקנים בלבד לאליפות היוקרתית, כי הוא מנפה גם את עידן זלמנסון, סנטר הפועל חולון ורועי הובר שחקנה של הפועל ירושלים.