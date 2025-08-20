טנק תועד היום (רביעי) כשהוא דורס מחבל שניסה לירות RPG לעבר כוחות צה"ל בניסיון החטיפה בחאן יונס שסוכל. לוחמי חטיבת כפיר וסיירת חרוב סיכלו מתקפה מאורגנת על מוצב ישראלי באזור חאן יונס. הבוקר יצאה חולייה של לפחות 20 מחבלים מפיר תת-קרקעי סמוך למוצב - והמחבלי החלו בירי נ"ט ומקלעים לעבר הכוחות. לוחם בחטיבה נפצע קשה באירוע ושני לוחמים נוספים נפגעו באורח קל. הלוחמים שהיו במקום השיבו באש וחיסלו לפחות עשרה מחבלים תוך כדי ההתקלות, שמונה מחבלים אחרים נמלטו בחזרה לפיר. בצה"ל הקפיצו כלי טייס וטנקים שהשיבו באש לעברם. שני כטב"מים ליוו את האירוע וביצעו 4 תקיפות במרחב. מטוסי קרב ביצעו שש תקיפות נוספות והתבצעה עוד תקיפה של מסוק קרב.

