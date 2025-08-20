מאות לומדי רבנות מכל גווני הציבור הדתי והחרדי השתתפו בשבוע שעבר ביריד לימודי הרבנות שנערך באולם היכל שלמה בירושלים.

בין הבאים נרשמה נוכחות מרשימה של רבנים, אברכים, אנשי קהילות - ואף עשרות מילואימניקים - שהגיעו לקבל מידע על מסלולי הלימוד המגוונים ולקבל ייעוץ אישי ממומחי התחום.

היריד הציג עשרות מסלולים: מהסמכה ליורה יורה ולפוסקי הלכה, דרך תחומי הדיינות והממונות, ועד מקצועות הקודש - כגון עריכת חופות, הדרכת חתנים, ייעוץ נישואין והכשרת רבני קהילות. באירוע השתתפו הרבנים הראשיים לישראל, חברי מועצת הרבנות הראשית ואישי ציבור נוספים, שהביעו תמיכה ביוזמה ובחשיבות טיפוח הדור הבא של רבנים ומורי הוראה.

להרשמה ליריד המקוון ולקבלת ההטבות השאירו פרטים

שם: דוא"ל: טלפון: שלח תודה

במקביל, התקיים באולם האודיטוריום יום עיון מקצועי לרבנים עורכי חופות וקידושין, בהשתתפות מאות רבנים, שהתמקד בהשתלמות מעשית והעמקה בנושאים ההלכתיים והמעשיים הנלווים לתפקידם.

בין המשתתפים בלטו עשרות מילואימניקים, שנהנו מהטבות מיוחדות כהוקרה על תרומתם. רבים מהם ניצלו את הסבסוד וההקלות שניתנו במהלך היריד ונרשמו למסלולי הלימוד השונים.

בעקבות ההיענות הרבה ובשל ריבוי הפניות מצד מתעניינים נוספים, הוחלט להמשיך את פעילות היריד גם השבוע - במתכונת מקוונת. במסגרת זו, ניתן לפגוש בזום את צוות היועצים, לקבל סקירה על המסלולים, לשאול שאלות ואף להירשם - תוך קבלת אותן הטבות שניתנו באירוע המרכזי בירושלים.

המסלולים כוללים ליווי צמוד, חומרי לימוד מסודרים, מבחני דמה וסיוע בהיערכות למבחני הרבנות. בין המסלולים המרכזיים:

- יורה יורה: הסמכה להוראה הלכתית באיסור והיתר, שבת, שמחות ועוד.

- הסמכה לדיינות: לימודי חושן משפט ואבן העזר בדגש מעשי.

- מקצועות הקודש: הדרכת חתנים, עריכת חופות, ייעוץ נישואין והכשרת רבני קהילה.

היריד המקוון פתוח עד ראש חודש אלול. להרשמה ולקבלת ההטבות לחצו כאן או השאירו פרטים

שם: דוא"ל: טלפון: שלח תודה

צילום: מענדי קורנט

צילום: מענדי קורנט