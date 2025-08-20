ערוץ 7 ליווה את 225 העולים החדשים מארה"ב וקנדה שנחתו הבוקר (רביעי) בישראל, בטיסה מיוחדת של ארגון "נפש בנפש".

זו טיסת הצ'רטר ה-65 שמוציא הארגון בשיתוף משרד העלייה והקליטה, הסוכנות היהודית, קרן קימת לישראל וג'ואיש נשיונל פאנד ארה"ב. בנוסף, בארגון מציינים כי חודש אוגוסט שבר שיא עם 1046 עולים חדשים - הנתון הגבוה ביותר לחודש בודד מאז נוסד הארגון ב-2002.

העולים הנרגשים סיפרו לערוץ 7 כי הם שמחים לפתוח דף חדש בחייהם בארץ ישראל. הם הדגישו כי המלחמה לא הרתיעה אותם מלעלות; להפך - האירועים של השנתיים האחרונים עודדו אותם להתחזק בזהותם היהודית וחיזקו את רצונם להצטרף לעם ישראל בארץ ישראל.