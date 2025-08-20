מפגינים חרדים קיצוניים יצאו הערב (רביעי) בהוראת "הוועדה להצלת עולם התורה" לחסום כבישים מרכזיים בשרון במחאה על מעצרם של עריקים המסרבים להתגייס לצבא ונגד חוק הגיוס.

המוחים חסמו את כביש מספר 2 סמוך למחלף נתניה בשני הכיוונים, את כביש 4 בצומת בית ליד, את כביש 57 למזרח ולמערב ואת כביש 6 ממחלף ניצני עוז וממחלף באקה דרום בשני הכיוונים. המשטרה מתעמתת עם המפגינים ומנסה לפנותם בכוח. בעקבות המחאה נוצרו פקקי ענק בדרכים שנחסמו.

לכביש 4 הגיעו נשים שקראו לחרדים להתגייס. בתגובה, צעקו לעברן המוחים "שיקצע". בנוסף, כינו חרדים קיצונים את השוטרים "נאצים" וצעקו "נמות ולא נתגייס" ו"לכלא ולא לצבא". ההפגנה הייתה אמורה להתקיים מול כלא 10 שבבית ליד, אך ככל הנראה היה מדובר בתרגיל הטעייה נגד המשטרה.

רק לאחר כשעתיים ובהוראה של ראשי הפלג הירושלמי הופסקו החסימות והמשטרה כיוונה את התנועה.

"זהו השלב הראשון במערכה חסרת גבולות נגד הרדיפה הדורסנית של לומדי התורה בארץ ישראל", נכתב בהודעת הארגון. "העורקים התחבורתיים המרכזיים בארץ ישראל - כביש 2, כביש 4 וכביש 6 - יושבתו בשעות הקרובות במחאה כואבת וצודקת על הכרזת המלחמה מצד השלטונות נגד לומדי התורה בארצנו הקדושה והשלכתם לכלא הצבאי".

בהודעה מוקדמת מטעם "הוועד להצלת עולם התורה" נכתב כי "עקב רדיפת עולם התורה בארץ ישראל, והשלכתם לכלא של לומדי התורה - בעוון לימוד התורה רח"ל, נקראו רבני הוועדה להצלת עולם התורה למעונו של מרן עמוד ההוראה הגר"ע אוירבך שליט"א, ושמעו את ההוראה הנחרצת לצאת ל’מאבק זעם' - חסר פשרות נגד השלטונות, עד אשר תחלחל ההבנה, שלהתרת רסן הרדיפה והדיכוי של לומדי התורה - יש מחיר".