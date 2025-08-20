מקורות המקורבים לחמאס מדווחים כי המחבל ר'סאן סלות, פעיל חמאס שבחודש פברואר האחרון שורד השבי עומר שם טוב הוכרח לנשק את מצחו בטקס שחרור החטופים המשפיל, חוסל בתקיפה בדיר אל-בלח אתמול.

שם טוב סיפר לפני כמה חודשים בראיון לתוכנית עובדה על תנאי השבי הקשים שלו.

בראיון מצמרר הוא חשף כיצד מחבלים הורו לו לבצע פיגוע נגד חיילי צה"ל - וסירב. "הם אמרו לי: 'כשחיילים מגיעים לבית הזה אתה מפוצץ'. אמרתי להם לא. הם איימו לירות לי בראש - ואמרתי, אז תירו", סיפר שם טוב.

עומר שם טוב בראיון עובדה, קשת 12

הוריו תיארו את תנאי השבי הקשים: "הוא הוכנס לתא מאוד קטן, בו הוא לא יכול אפילו לעמוד או לפרוש ידיים. מתחת לאדמה, בלי חשמל. נתנו לו פנס קטן, ומדי פעם הסוללה הייתה נגמרת והוא היה נשאר בעלטה מוחלטת. בהתחלה נתנו לו פיתות, אבל באיזשהו שלב הוא קיבל רק ביסקוויטים. המים שקיבל היו מלוחים, לא ראויים לשתייה. זה היה מאוד קשה. בכמה הימים האחרונים היה לו קשה מאוד להחזיק נפשית ופיזית".