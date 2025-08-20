משרד האוצר של ארה"ב הודיע הערב (רביעי) על הטלת סנקציות נגד ארבעה בני אדם נוספים הקשורים לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג.

ההחלטה נומקה בכך שהארבעה עשו מאמצים "לחקור, לעצור או לתבוע אזרחים של ארה"ב או ישראל, בלי הסכמת שתי המדינות".

הסנקציות הוטלו נגד שני שופטים בבית הדין ועל שני סגני-תובעים, שמעורבים כולם בתביעות נגד חיילים בצבא ארה"ב ונגד בכירים ישראלים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך את מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו על החלטתו להטיל סנקציות על שופטי בית הדין הבינלאומי בהאג.

"זה מעשה נחרץ נגד מסע ההכפשה השקרי נגד מדינת ישראל וצה"ל ובעד האמת והצדק", דברי נתניהו.