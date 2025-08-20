מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, פנה היום (רביעי) למפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, והתריע על איום שמאיים על חייה של היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה.

המכתב נשלח לאחר פנייה שהתקבלה ממשרדו של הרב הראשי הספרדי לשעבר הרב יצחק יוסף, בעקבות פנייה של אזרח, שביקש את הסכמתו לפגוע ביועצת המשפטית לממשלה.

במכתב נכתב כי "התריעה לשכתו של הרב על איום שנראה ממשי ועשוי לסכן מיידי את חיי היועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב מיארה". נוסף לכך, הורה הרב יוסף להעביר את המידע באופן בהול לטיפול המשטרה.

לאחר קבלת המכתב, המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירה בעקבות מכתב שנמצא סמוך לבית מגורים בעיר, בו נכתב איום מפורש לפגוע ביועצת המשפטית לממשלה. המשטרה ציינה כי החקירה נפתחה מיידית לאיתור החשוד ששלח את המכתב.