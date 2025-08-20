נשיא המועצה המבצעת של יהדות אוסטרליה, דניאל אגיון, פנה במכתבים רשמיים לראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבנזה, ולראש הממשלה בנימין נתניהו, על רקע חילופי הדברים החריפים בין השניים.

אגיון קרא לשני המנהיגים לנהל דיאלוג מכבד והתריע כי ההתבטאויות משני הצדדים פוגעות במעמד הקהילה היהודית באוסטרליה.

במכתבו לאלבנזה, מתח אגיון ביקורת על דבריו של ראש ממשלת אוסטרליה שאמר כי "נתניהו חי בהכחשה", וטען כי מדובר ב"דברים מוגזמים ומעליבים ללא שום צורך". במכתב לנתניהו, הדגיש אגיון כי "לא הולם מצד ראש ממשלת אוסטרליה לסטות מהנורמות הדיפלומטיות".

עם זאת, הוא הבהיר כי דבריו של נתניהו עצמם חמורים יותר. כזכור, נתניהו טען כי "אלבנזה הוא פוליטיקאי חלש שבגד בישראל ונטש את יהודי אוסטרליה". אגיון הגיב לכך במילים חריפות וכתב כי "הערות אלה שיחקו ישירות לידיהם של מתנגדי ישראל ואנטישמים, לרעת הקהילה היהודית האוסטרלית. אילו התייעצו איתנו, היינו מזהירים מפני התערבות כה מגושמת בפוליטיקה הפנימית של אוסטרליה".

עוד הוסיף אגיון כי "האשמה באנטישמיות, בין אם היא מועלית במישרין ובין אם בעקיפין, היא רצינית ואין להעלותה בקלות ראש. פעולה כזו רק מזמינה ספקנות, ומערערת את המאמצים שאנחנו והממשלה עושים כדי להילחם בתופעה מזיקה זו". לדבריו, "התגובה של נתניהו מתסיסה ופרובוקטיבית. מדובר בחוסר הבנה מצער של התנאים החברתיים והפוליטיים באוסטרליה".