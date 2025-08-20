שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע היום (רביעי) כי יחתום בשבוע הבא על צו למתן פטור ממכס ליבוא חלב ניגר, במטרה להתמודד עם המחסור בחלב ברשתות המזון והמכולות במיוחד לקראת חגי תשרי הקרובים.

על פי הודעת משרד האוצר, הפטור יינתן לתקופה של חצי שנה - עד ל־28 בפברואר 2026 - ויאפשר אספקה רציפה של חלב בתקופת חגי תשרי תשפ"ו, לצד חיזוק התחרות בשוק החלב. כיום חל מכס קבוע של עד 40% על חלב לשתייה (0%-6% שומן), והפטור צפוי להסיר חסם מרכזי בפני היבוא.

סמוטריץ' מסר: "זו אבן דרך נוספת במאבק המתמשך שלנו ביוקר המחיה. אנחנו מסירים חסמים ומכסים כדי להגביר את התחרות - כך נבטיח שיהיה מספיק חלב ובמחיר הוגן. הפטור יגדיל את ההיצע של המוצר הכי בסיסי בבית הישראלי, ויחזק את התחרות. כשמגבירים תחרות יש יותר אספקה ומחירים יורדים, כך עובדת כלכלה".

מנכ"ל התאחדות יצרני החלב דגן יראל מסר בתגובה: "צר לנו על החלטה מנותקת מהמציאות וחסרת היגיון ואחריות לאומית. אין בה שום קשר לביטחון המזון של אזרחי מדינת ישראל ולא לאתגרי המלחמה והתקומה. הצענו חלופות לתקופת החגים כדי למנוע את המחסור הנקודתי בחלב עקב תנאי הכשרות, אולם אלו אפילו לא נבחנו.

במקום, העדיפה המדינה לתת פרס לקומץ רשתות וליבואנים ששולטים בשוק המזון. כמו גם לרפתני פולין - מדינה בה תלויים בימים אלה שלטים מזעזעים: ישראל רוצחת, ויהודים מותקפים על-ידי אנטישמיים במחנה ההשמדה אושוויץ. ועל חשבון מי? רפתני העוטף, גבול הצפון ובכל נקודה - ששומרים בגופם על ביטחון החלב בישראל מאז הטבח הנורא. ראוי כי בעת הזו ישכילו במשרדי הממשלה בירושלים להפנים: בלי חלב ישראלי ובלי ייצור מקומי - אין ביטחון מזון בישראל".