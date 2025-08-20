מרדכי קרליץ, ראש עיריית בני ברק לשעבר וחבר ועדת טל, הפך בימים האחרונים לדמות מרכזית במאמצי ראש הממשלה להגיע להסכמה עם החרדים סביב חוק הגיוס.

אתמול כבר השתתף בפגישת עבודה מרכזית בראשות יו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ בועז ביסמוט, לצד נציגי יהדות התורה וש"ס.

קרליץ היה בין חברי ועדת מירון שקבע כי נתניהו נושא באחריות אישית לאסון שבו נספו 45 בני אדם. היום הוא מנהל שיחות ישירות עם ראש הממשלה ומזכיר הממשלה יוסי פוקס. המטרה: לנסח מתווה מוסכם שיכול לפתור את המחלוקת הממושכת סביב גיוס החרדים.

החזרה המפתיעה של קרליץ לזירה הפוליטית לא עוברת ללא מחלוקת בצד החרדי. גורמים ביהדות התורה רואים במינויו הבעת חוסר אמון מצד לשכת נתניהו.

"אם ראש הממשלה מנהל ערוץ נפרד עם איש מחוץ למערכת - זו הבעת אי אמון מוחלטת בנו", צוטט בכיר במפלגה באתר 'בחדרי חרדים'.

עם זאת, מקורבים לקרליץ מדגישים כי הוא מביא ניסיון ייחודי: הכרה עמוקה של הציבור החרדי לצד יכולת לנווט במערכת הפוליטית הישראלית. "הוא יודע איך לדבר עם שני הצדדים", מסביר גורם מעורב בתהליך.

בפגישה שהתקיימה אתמול עם ביסמוט השתתפו ח"כי יהדות התורה יעקב אשר ואורי מקלב, ח"כ ינון אזולאי מש"ס, השר לשעבר אריאל אטיאס - וקרליץ שניסה לתווך בין הצדדים.

גורם חרדי מסר כי בדיון "ביסמוט שמע לראשונה מנציגי הציבור שלנו את אבני היסוד, התהליכים וההיסטוריה על העמידה העקבית ללא שינוי שהייתה לחרדים כל הדרך לחקיקה".

על פי ההסכמות בדיון, עד לדיון הבא שנקבע ל-3 בספטמבר יוגש מסמך עקרונות שממנו ייגזר נוסח החוק.

אולם הדרך עוד ארוכה. הכנסת נכנסת השבוע להפסקה בת שבועיים, ולאחריה יוותרו שבועות ספורים בלבד עד החגים. גם אם מסמך העקרונות ינוסח בזמן, הדרך עד חקיקה מלאה עוד מסובכת ביותר - במיוחד על רקע הזימון הנרחב למילואים ומשבר התקציב.