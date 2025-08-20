עשרות מעובדי מיקרוסופט התבצרו במשרדי החברה ברדמונד, וושינגטון, במחאה על פרסומים כי צה"ל עושה שימוש בתוכנות מיקרוסופט במהלך המלחמה מול ארגון הטרור הרצחני החמאס.

העובדים התבצרו במתחם גדול של מיקרוסופט והציבו שלטים עליהם נכתב "כיכר הילדים הפלסטינים הקדושים" וכן "הצטרפו לאינתיפאדת העובדים - אין עבודה למען רצח עם". המפגינים גם הקימו אוהלים ומיצג אמנותי במחאה על מה שכינו "ההרעבה בעזה". בין היתר הוצבה בכיכר צלחת גדולה שעליה נכתב "הפסיקו להרעיב את עזה".

הם גם הקימו שולחן משא ומתן עם שלט המזמין את מנהלי מיקרוסופט "לבוא לשולחן ולסיים את שותפות החברה עם הצבא הישראלי". מנהיגי מחאת העובדים במיקרוסופט אמרו כי הם מתכוונים להישאר במקום "עד שיסולקו בכוח", ודרשו מראשי החברה לעצור את שיתוף הפעולה עם ישראל ואת כל השקעות החברה בישראל.

אחד העובדים המפגינים, נאסר, בן 26, עבד במיקרוסופט במשך שלוש שנים אך פוטר בשנה שעברה לאחר שארגן טקס זיכרון למען פלסטינים שנהרגו בעזה מחוץ למשרדי החברה. הוא אמר כי אחת הסיבות שגרמה לו להצטרף למחאה הנוכחית היא חיסול המחבל ששימש גם כעיתונאי של אל ג'זירה, אנאס אל-שריף. "זה קרה באותו שבוע בו פורסמו ידיעות ב"גרדיאן" הבריטי שמיקרוסופט מאחסנת נתוני מעקב המוניים שנאספו משיחות מפלסטינים".

במיקרוסופט הכחישו את הדיווחים ב"גרדיאן" וטענו כי אינם מודעים למעקב שמתבצע אחר אזרחים באמצעות תוכנות שלה.