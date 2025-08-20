שירת התקווה בפתיחת השגרירות בזמביה צילום: יוסי פונס, לע"מ; סטילס: שלומי אמסלם

שר החוץ, גדעון סער, חנך היום (רביעי) את שגרירות ישראל בבירת זמביה, לוסאקה.

במהלך הביקור, חתמו סער ומקבילו מזמביה, על מזכר הבנות שנועד להעמיק את יחסי הידידות ושיתוף הפעולה בין המדינות. שגרירות ישראל בזמביה, נפתחה מחדש אחרי עשרות שנים, ומהווה צעד משמעותי במאמצי משרד החוץ להידוק קשרים עם מדינות אפריקה.

במהלך טקס הפתיחה אמר שר החוץ סער: "כבוד וזכות להיות כאן בלוסאקה ולפתוח את שגרירות ישראל. זהו רגע מרגש במיוחד להניף שוב את דגל ישראל - ולשמוע את 'התקווה' כאן בזמביה, אחרי 52 שנה. וזהו תחילתו של פרק חדש בין המדינות".

הוא הדגיש כי "היחסים בין המדינות לא נשענים רק על אינטרסים משותפים, אלא גם על ערכים משותפים, ומדובר בברית של מאמינים".

סער ציין כי זמביה נבחרה להוות את נקודת ההתחלה בהידוק קשרי ישראל עם מדינות אפריקה. "זו מדינה שהיא שותפה אסטרטגית לישראל בחלקה הדרומי של אפריקה".