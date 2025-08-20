יו"ר כחול לבן, ח"כ בני גנץ, שוקל לחזור לממשלה בעקבות ההתנגדות הצפויה של השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' לעסקת החטופים המונחת על השולחן, כך פורסם הערב (רביעי) בכאן חדשות.

על פי הדיווח, גנץ שנכנס בתחילת המלחמה לממשלה ופרש ממנה, קיים התייעצויות עם גורמים במערכת הפוליטית בנוגע להצעה לחזור לממשלה לצורך ביצוע עסקת החטופים.

ההתייעצות התמקדה בשאלה האם מדובר במהלך נכון מבחינתו של גנץ - במיוחד לאור התנגדות השרים בן גביר וסמוטריץ' לעסקה חלקית שאינה מחזירה את כל החטופים.

עד כה, באופוזיציה דיברו בעיקר על "רשת ביטחון" שתתמוך בממשלה עבור ביצוע עסקת החטופים, אך בשבועות האחרונים עלתה גם האפשרות של כניסת גנץ לממשלה בתנאים מסוימים.

נכון להיום, ראש הממשלה בנימין נתניהו טרם קיבל החלטה סופית בנוגע להצעת העסקה שהוגשה השבוע על ידי המתווכות.